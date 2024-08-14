Белоусов встретился с представителями Буркина-Фасо и Республики Нигер

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» прошли встречи министра обороны России Андрея Белоусова с военными делегациями из Буркина-Фасо и Нигера, передает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве обороны, обсуждались перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке.



Напомним, на форуме подписали госконтракты с ОПК на общую сумму в 500 млрд рублей. Более 500 образцов вооружения и более 1 млн единиц средств поражения будет поставлено армии России.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В ходе мероприятия участники могут ознакомиться с образцами вооружения, военной и специальной техники.