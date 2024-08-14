В Казани установили 50 малых архитектурных форм из вторсырья

В общественных пространствах Казани появились порядка 50 малых архитектурных форм (МАФ) из переработанного пластика. Среди них — скамейки, урны, шахматные столы, кабинки для переодевания и другое, сообщает мэрия города.

Для их создания использовали 3 тонны пластика, собранного из пунктов приема вторсырья и от компании Danaflex. Жители Казани также активно участвовали в проекте, передавая свои материалы для производства.

МАФы уже установлены в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов, на улице Баумана, на Кремлевской набережной, в экстрим-парке «УРАМ», во дворе ИТ-парка им. Башира Рамеева, в парке им. Горького, возле Центра семьи «Казан», во дворе центра современной культуры «Смена», у станции метро «Дубравная» и в нескольких дворах города.

До конца августа в Казани установят еще две беседки, кашпо и лавки из вторсырья, сообщили создатели мастерской Qullar.

Кроме того, в Татарстане планируется строительство трех новых комплексов по переработке отходов (КПО) в Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах.



Анастасия Фартыгина