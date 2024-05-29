Ущерб от майских заморозков в Татарстане оценивается в 113 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Минсельхоз Татарстана оценил ущерб, нанесенный майскими заморозками, в 113 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление начальника отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства Татарстана Ирека Садыкова.

Заморозки привели к необходимости повторной посадки сельскохозяйственных культур на территории в 11 тысяч гектаров. По словам Садыкова, возможно снижение урожая многолетних растений, однако гибели посевов зафиксировано не было.

Между тем Министерство сельского хозяйства России рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения. В случае его введения аграрии, потерявшие более 50 млрд рублей, смогут быстрее получить выплаты от страховых компаний. Однако на данный момент дополнительные меры поддержки в связи с неблагоприятными погодными условиями не рассматриваются.

Напомним, 27 мая Минсельхоз собирался ввести ЧС федерального значения из-за майских заморозков. Тогда об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.

Разиль Самигуллин