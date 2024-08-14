Исследование: в Казани заказы на рыбу в этом месяце увеличились в 2,5 раза

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за первую неделю августа вырос спрос на овощи, фрукты и ягоды. Об этом сообщили аналитики сервиса доставки «Купер».

В августе 2024 года чаще всего заказывали картофель, помидоры, огурцы, капусту и кабачки. Эти овощи составляют более половины от всех заказов в категории продуктов.

Природные жиры также пользуются популярностью. Заказы на рыбу в этом месяце увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, например форель выбрали в 6 раз чаще, чем в августе 2023 года. Спрос на кешью также вырос в 1,5 раза.

Врач-терапевт Дарья Утюмова рекомендует ежедневно употреблять:

4-6 порций цельнозерновых продуктов;

5 овощей и фруктов;

1-2 порции белка (рыба, мясо, орехи, бобовые);

1-2 стакана молочных продуктов;

использовать растительные масла для заправки блюд.

Для успешной адаптации ребенка к началу учебного года специалисты рекомендуют организовать для него трехразовое или четырехразовое питание в течение дня, учитывая баланс питательных веществ. Разделите тарелку на четыре части: две должны содержать овощи, фрукты и ягоды, еще одна часть должна быть отведена под белки, а другая — под углеводы. Обратите внимание на то, чтобы ребенок не переедал и избегал нездоровых перекусов.

Согласно исследованию стоимость полноценного дневного рациона для ребенка составила 186 рублей, а для взрослого — 455 рублей.

Напомним, почти половина опрошенных россиян (42%) сильно переедают, когда испытывают тревожность. 38% едва сдерживают себя перед тем, чтобы не съесть весь холодильник во время стресса. Некоторые опрошенные даже едят каждый час, если нервничают (18%).

Дарья Пузикова