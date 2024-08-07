Почти половина россиян сильно переедает во время тревожности

Фото: Максим Платонов

Более трети россиян (38%) считают себя тревожными людьми. При этом почти треть опрошенных (30%) испытывают стресс ежедневно, об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Много лосося».

Как стресс влияет на жизнь россиян? Треть людей (36%) пытаются отвлечься, заедая стресс. Каждый пятый (23%) начинает прокрастинировать, а 15% — разбрасывают вещи и злятся.

Заедая стресс, более 40% россиян предпочитают сладкое (шоколад, пирожные, мороженое). Обычная еда также пользуется популярностью: например, кашу во время стресса начинают есть более активно 31% опрошенных.

Почти половина респондентов (42%) сильно переедают, когда испытывают тревожность. 38% едва сдерживают себя перед тем, чтобы не съесть весь холодильник во время стресса. Некоторые россияне даже едят каждый час, если нервничают (18%). А вот 20% людей, напротив, вообще не могут есть, когда тревожатся.

Интересно, что предпочтительный способ получения еды при тревожности — доставка (44%). Самой востребованной едой для доставки во время стресса стала пицца (41%) и суши (33%). Пятая часть россиян готовит самостоятельно, чтобы отвлечься и успокоиться. Еще 23% берут то, что есть в холодильнике.

Примечательно, что наибольший процент респондентов восстанавливается после тревожности тоже при помощи еды — 31% россиян идут с друзьями в кафе или бар с целью окончательно успокоиться. В то время как 27% людей остаются дома, чтобы побыть в одиночестве, 26% — много читают и смотрят фильмы, а 16% занимаются физической активностью.

Полезные снеки покупают 8 из 10 российских потребителей (82%). Из них 31% делают это часто, а 51% — иногда. Среди основных причин покупки батончиков и сухофруктов россияне назвали удобство брать с собой (56%), пользу для здоровья (51%) и вкус (42%).

Рената Валеева