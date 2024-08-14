«Татнефть» может выплатить дивиденды в 38,2 рубля на каждый тип акций

Фото: Максим Платонов

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить 38,2 рубля на каждый тип акций в качестве дивидендов за I полугодие 2024 года. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 19 сентября, а текущая дивидендная доходность обыкновенных акций составляет 6,2%, привилегированных — 6,3%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 октября. Последний день для покупки бумаг компании — 7 октября. В случае отсутствия кворума для проведения ВОСА дата повторного собрания акционеров — 26 сентября.

«Татнефть» отчиталась о перечислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год в размере 172,1 млрд рублей (87,88 рубля за акцию). Это 72,3% от чистой прибыли компании за прошлый год, которая составила 238,1 млрд. Сумма дивидендов указана с учетом ранее перечисленных за 6 и 9 месяцев 2023 года 122,8 млрд рублей (по 62,71 рубля за акцию). Сейчас держателям акций выплатили 49,2 млрд рублей (25,17 рубля за акцию).

Рената Валеева