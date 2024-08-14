В 2024 году в Татарстане выросло количество отравлений алкоголем

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Татарстане выросло количество отравлений алкоголем. Так, с января по июль зафиксирован 341 такой случай, это на 5% выше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Согласно данным, основная доля отравившихся — это граждане в возрасте от 18 лет и старше, на них приходится 298, или 87%, инцидентов от общего количества. В 9%, или 31 случае, фигурирует подростковое население от 15 до 17 лет. Среди детей показатель отравления составляет 4%, или 12 случаев. Ведомство также провело анализ социального положения пострадавших. Так, среди них 35% оказались неработающими, 15% — это работающее население, 11% — пенсионеры, 10% — школьники, 25% — прочие слои населения.

В прошлом году Роспотребнадзор Татарстана проанализировал, что за январь — октябрь 2023 года в республике от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 174 человека. Это на 11 летальных случаев меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией составил 4,5 случая на 100 тысяч населения.

Разиль Самигуллин