Поволжье заняло второе место в России по частоте хакерских атак

За январь — июль текущего года МегаФон зафиксировал более 2,4 тыс. DDoS-атак на своих корпоративных клиентов, что на 12% превышает показатель за первые семь месяцев 2023-го. По данным аналитиков компании, Поволжье заняло второе место в рейтинге регионов, интересовавших хакеров.

Чаще всего атакам подвергались Москва и Московская область — на них пришлось каждое третье вторжение злоумышленников. Вторую строчку рейтинга заняло Поволжье (порядка 20%). Затем идут Северный Кавказ и Северо-Запад, на которые приходится по 10% и 9% атак соответственно.

Главными мишенями злоумышленников стали телеком-сектор и интернет-провайдеры. Доля атак на них выросла с 7% до 70%. Также попыткам взлома подвергался госсектор (5%) и компании малого и среднего бизнеса.

Самые скоростные атаки были зарегистрированы в июле. За последние семь месяцев хакеры пытаются взломать российские компании ежедневно.

Напомним, во II квартале 2024 года Россия выбыла из топ-10 стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам. Лидерами по числу нападений хакеров стали Бельгия, Франция и Германия.



Дарья Пузикова