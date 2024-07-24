Россия выбыла из десятки самых кибератакуемых стран мира

Во II квартале 2024 года Россия покинула топ-10 стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам. Лидерами по числу нападений хакеров стали Бельгия, Франция и Германия.

Самой атакуемой страной стала Бельгия — на нее пришлось 14,8% всех DDoS-атак. Второе место заняла Франция с 11,6%, а третье — Германия с 10,4%.

В результате Китай, Индия и США оказались на более низких позициях в рейтинге. Так, США заняли четвертое место (8,7%), Китай — пятое (8,3%) и Индия — седьмое (6,8%). Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на отчет компании StormWall.

Заметным стал также факт того, что впервые за долгое время в топ-10 самых атакуемых стран вошли Южная Корея и Северная Корея. Южная Корея заняла шестое место с 7,4%, а Северная Корея — девятое с 5,3%. По мнению экспертов, такой всплеск атак связан с проведением парламентских выборов в этих странах в апреле этого года. Кроме того, в первую десятку попали Великобритания (8-е место, 6,2%) и Польша (10-е место, 4,6%).

Россия расположилась на 11-м месте в рейтинге самых атакуемых стран с показателем 4,2%. Несмотря на падение в рейтинге, количество DDoS-атак в стране остается высоким. Так, весной этого года ряд российских компаний подвергся массированным хакерским нападениям, из-за чего в работе организаций могли наблюдаться трудности.

Олег Исаков