В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, добавив, что в дальнейшем планируется обсуждение с правительственной комиссией, чтобы объявить ЧС федерального уровня.

Он отметил, что режим ЧС регионального уровня введен связи с тем, что область ежедневно обстреливается со стороны ВСУ. Вячеслав Гладков добавил, что некоторые дома разрушены, а среди мирного населения есть пострадавшие и погибшие. Он охарактеризовал обстановку в регионе как крайне сложную и напряженную, сообщает ТАСС.

Неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе также вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с последствиями атак ВСУ. Он добавил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.

Разиль Самигуллин