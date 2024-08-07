В Курской области введен режим ЧС из-за последствий атак ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за последствий атак ВСУ. Он добавил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.
— Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области, — цитирует РБК Алексея Смирнова.
Напомним, вчера вооруженные силы России предотвратили вторжение украинских ДРГ на территорию Курской области. При помощи артиллерии, авиации и ударных БПЛА противника удалось отбросить на территорию Украины.
Также сегодня ночью в Курской области продолжались бои между российскими войсками и ВСУ, но продвижению украинских сил вглубь России удалось помешать. Совместными усилиями российских военных и пограничников ВСУ понесли серьезные потери: около 260 бойцов и 50 единиц техники, включая танки и бронетехнику.
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