На двух участках трассы М-7 «Волга» в Татарстане 14 августа ограничат движение транспорта

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора» сообщила, что на двух участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Татарстане будет временно ограничено движение. Это связано с монтажом габаритных ворот над проезжей частью.

Ограничения будут действовать 14 августа с 01.00 до 02.00 в сторону Уфы и с 02.00 до 03.00 — в направлении Москвы на следующих участках:

возле деревни Иксуар на 871 км;

рядом с селом Уразбахтино на 954 км автодороги.

Время может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий. Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.