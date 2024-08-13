Михаил Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие космической ядерной энергетики станет значимым федеральным проектом. Это необходимо для изготовления средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны. Об этом он сообщил во время выступления на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года», пишет РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул важность развития новых технологий и использования ядерных установок в космосе для обеспечения энергоснабжения долгосрочных лунных экспедиций. Премьер-министр также отметил, что этот проект позволит создать новые компетенции и обеспечить конкурентоспособность России в сфере космических исследований.

Напомним, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о планах России и Китая по освоению Луны. По его словам, совместная экспансия начнется после 2036 года.