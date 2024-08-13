Банк России опубликовал курс валют с 14 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 14 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,17 рубля, доллар поднялся в цене на 2,71 рубля, евро подорожал на 3,87 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,02 рубля;
- доллар — 92,66 рубля;
- евро — 100,56 рубля.
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