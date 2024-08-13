Российские сертификаты халяль будут признаваться за рубежом

Фото: Динар Фатыхов

Минэкономразвития подготовило соответствующий приказ о новом типе аккредитованных лиц в российской национальной системе. Это позволит производителям халяльной продукции получить международное признание своих сертификатов и расширить экспортные возможности, пишет ТАСС.

Пока что единственным органом, чьи сертификаты соответствия признаются за рубежом, является «Роскачество-халяль». Однако уже с сентября 2025 года планируется запуск схемы аккредитации других органов.

Росаккредитация будет оказывать содействие экспортерам в признании их сертификатов соответствия исламскими странами. Руководитель компании Назарий Скрыпник отметил, что важно добиться признания в большинстве крупных исламских стран-импортеров. Это упростит работу российских экспортеров и сократит финансовые и временные издержки для бизнеса.



Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Глава республики рассказал о достигнутых договоренностях по реализации татарстанской продукции в Малайзии и вопросах аккредитации в сфере халяль.

Рената Валеева