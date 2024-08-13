Татарстан договорился о реализации местной халяль продукции в Малайзии
Раис Татарстана Рустам Минниханов вслед за встречей с Минсельхозом Малайзии провел переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом.
Глава республики рассказал о достигнутых договоренностях по реализации татарстанской продукции в Малайзии и вопросах аккредитации в сфере халяль.
Минниханов поблагодарил его за оказанное гостеприимство в ходе поездки и отметил, что российско-малазийские контакты на высшем уровне поддерживаются на регулярной основе.
— Ваша страна — надежный торговый партнер России, — подчеркнул раис. — Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности с штатами Джохор и Саравак.
Стоит напомнить, что в конце июля Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС, а также в СМИ появилась информация о том, что премьер страны в скором времени намерен посетить Россию.
— Через несколько недель я поеду во Владивосток, чтобы принять предложение президента Путина обсудить экономическое сотрудничество, позиционируя нас как страну, которая отстаивает свою независимую позицию, не испытывая вражды ни к кому, — цитирует речь Анвара Ибрагима местное издание Wilayah.
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