Завтра в Татарстане днем и вечером ожидаются грозы с усилениями ветра до 18 м/с

Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в регионе днем и вечером ожидаются грозы и сильные ветры с порывами до 15—18 м/с, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Также завтра на территории региона ночью и днем прогнозируется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, дождливая погода прогнозируется 15 и 16 августа. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше 19—21 градуса тепла.

Разиль Самигуллин