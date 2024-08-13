Раис Татарстана пригласил малазийских бизнесменов поучаствовать в KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в ходе деловой встречи в Малайзии, уделил внимание KazanForum, пригласив малазийских бизнесменов принять участие в событии. Он также подчеркнул, что республика является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования.



Встреча состоялась в ходе официального визита Минниханова в Малайзию, на ней присутствовали представители малазийского бизнеса, а также чиновники, отвечающие за экономическую отрасль. В частности, встречу посетили президент ассоциации малых и средних предприятий Малайзии и директор по направлению двусторонних экономических и торговых отношений Министерства инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.

Раис подчеркнул, что Татарстан и Малайзия активно сотрудничают, регулярно обмениваясь официальными и бизнес-визитами, и предложил малазийским компаниям рассмотреть возможность экспорта своих товаров и услуг в республику.

Он также представил ряд татарстанских продуктов, интересных для малазийского рынка, в том числе грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, нефтехимическую продукцию, шины и компрессоры.



Напомним, что сегодня раис Татарстана совершил визит к королю Малайзии султану Ибрагиму. При встрече глава республики поприветствовал главу страны, заявив, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия.



Анастасия Фартыгина