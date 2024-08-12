Первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в 2024 году

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По сообщению гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрия Слюсаря, первый испытательный полет полностью российского самолета МС-21 по-прежнему ожидается в 2024 году. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс» на форуме «Армия-2023».

Глава ОАК также добавил, что всего по программе МС-21 предстоит совершить 230 сертификационных полетов. Какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21, Слюсарь не уточнил. По его словам, сейчас идет работа по замене иностранных систем отечественными аналогами.

Напомним, ранее Юрий Слюсарь анонсировал начало полетов импортозамещенного МС-21 с российскими двигателями ПД-14 в сентябре этого года. А с сентября 2025-го ОАК планировала начать поставки МС-21 авиакомпании «Аэрофлот».

Первый полет опытного образца МС-21 был совершен в декабре 2021 года. Тогда самолет был оснащен крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G.