«Выдавить, выбить противника с наших территорий»: Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание по ситуации в Курской области. Во встрече принимают участие члены Совета Безопасности, Правительства, представители Администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

— Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы, — цитирует главу государства РИА «Новости».

Также Путин отметил важность борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). По его словам, Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с ДРГ противника. Росгвардия также имеет свои боевые задачи. В свою очередь гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым.

Напомним, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 54 регионах страны подготовлены более 370 пунктов временного размещения для жителей приграничных районов Курской области.