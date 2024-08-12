В Госдуму внесут законопроект об обязательном СМС-информировании перед эвакуацией авто

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков планирует внести в Госдуму законопроект, согласно которому водители будут получать СМС-уведомления за 10 минут до эвакуации транспортного средства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В законопроекте предлагается обязать уполномоченных должностных лиц и организации уведомлять водителей о предстоящей эвакуации, отправив СМС-сообщения на номер. В пояснительной записке отмечается, что перемещение транспортных средств вызывает у водителей стресс, поскольку отсутствие информации о причинах эвакуации создает впечатление о краже.

Кроме того, информационные системы МВД России и специализированных организаций содержат всю необходимую информацию о водителе для его незамедлительного уведомления. Также нормативно-правовыми актами уже закреплена обязанность сотрудников МВД уведомлять граждан об использовании их транспортных средств в других случаях.