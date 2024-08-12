Госдума примет меры для упорядочения детского отдыха в России

Фото: Максим Платонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания единой системы организации детского отдыха в России. На расширенном заседании по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в котором приняли участие главы министерств, ведомств и субъектов, Володин подчеркнул, что существующая система разрознена и неэффективна. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.



Депутаты уже подготовили ряд предложений по совершенствованию правовой базы в этой сфере и направят их в правительство. Осенью в Госдуме проведут «правительственный час» с участием вице-премьера, курирующего этот вопрос, и профильных министров для дальнейшего обсуждения проблемы.

Напомним, с начала лета в лагерях Татарстана выявлено 792 нарушения санитарных норм. Вследствие этого руководителям детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) выданы предписания об устранении нарушений.



Дарья Пузикова