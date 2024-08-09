С начала лета в лагерях Татарстана выявлено 792 нарушения санитарных норм

Фото: Максим Платонов

С начала лета в лагерях Татарстана выявлено 792 нарушения санитарных норм. Вследствие этого руководителям детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) выданы предписания об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Также Роспотребнадзор проверил деятельность 50 поставщиков и 19 операторов питания в лагерях. В том числе исследованы 683 пробы продуктов питания и готовых блюд.

Напомним, в конце июля руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина доложила о найденных нарушениях в детских лагерях Татарстана. Так, допуск сотрудников без медицинского осмотра выявлен в 22 ЛОУ семнадцати муниципальных образований Татарстана, бактерии обнаружены в четырех блюдах в четырех лагерях Казани и Альметьевска и в 13 смывах в пяти лагерях республики.

Разиль Самигуллин