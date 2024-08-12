Завтра в Татарстане прогнозируются гроза, дождь и сильный ветер с порывами 15—17 м/с
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 13 августа. Так, завтра на территории республики прогнозируются сильный дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр региона.
Также на территории Татарстана завтра ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.
Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня, в понедельник, магнитная буря усилилась и достигла уровня G3. Он добавил, что после 8.28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли стали сильнее.
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