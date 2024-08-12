Рафаэль Мариано Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности в Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС отсутствует угроза ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Сообщение специалиста опубликовано на сайте МАГАТЭ, сообщает ТАСС.

Эксперты организации запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. В агентстве добавили, что удар по станции не отразится на работе шести энергоблоков ЗАЭС. Однако любой пожар может представлять угрозу.

— Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно, — рассказал Рафаэль Мариано Гросси.

Напомним, вчера ВСУ при помощи ударных БПЛА нанесли удар по Запорожской АЭС. В результате попадания по станции загорелись охладительные системы станции.

Разиль Самигуллин