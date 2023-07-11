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Казанский «Рубин» объявил о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку

19:50, 11.07.2023
Казанский «Рубин» объявил о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «Рубин»/t.me

Состав «Рубина» пополнил нападающий хорватского клуба «Осиек». Футболист подписал контракт с казанской командой сроком на 3 года, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее Даку выступал за албанский «Кукеси», словенскую «Муру» и хорватский «Осиек».

Новичок «Рубина» имеет косовское гражданство (Россия не признает Косово — прим. ред). Ему 25 лет.

На днях полузащитник краснодарской «Кубани» Даниил Родин подписал трехлетний контракт с «Рубином». Футболист отправился в аренду в ФК «КАМАЗ» до конца сезона 2023/24.

На прошлой неделе новым игроком «красно-зеленых» стал бывший защитник ФК «Партизан» из Сербии Игор Вуячич. Он будет выступать под 15-м номером.

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Айрат Назипов
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