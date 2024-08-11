В Москве подросток под чужим именем арендовал каршеринг и попал в смертельное ДТП

В Москве водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом. По предварительным данным, в результате ДТП погиб пассажир 2009 года рождения. Еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 года рождения, госпитализированы.

Водитель покинул место происшествия. Как сообщили в прокуратуре юго-западного административного округа, он тоже несовершеннолетний.

Сейчас ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).