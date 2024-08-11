Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золотую медаль на Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Тайваньская боксерша Линь Юйтин, вокруг которой разгорелся гендерный скандал, завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, пишет РБК.

В финальном поединке она победила польку Юлию Шеремету единогласным решением судей.

Линь Юйтин была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Однако Международный олимпийский комитет допустил Линь Юйтин и алжирскую спортсменку Иман Хелиф к участию в Играх в Париже. Последняя, кстати, вчера тоже выиграла золотую медаль.

Олег Исаков