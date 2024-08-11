Центробанк допустил повышение ключевой ставки свыше 20%

Фото: Арсений Губаев

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк может поднять ключевую ставку еще больше, если инфляция не замедлится. Это заявление он сделал в интервью «Российской газете».

Среди других причин возможного повышения ключевой ставки Заботкин назвал дополнительные проинфляционные риски. К ним относятся значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта России или сокращение возможностей получения импорта.

— Замедление инфляции происходит постепенно, а новый уровень процентных ставок повлияет на потребителей, бизнес, кредит и спрос только через три — шесть кварталов. Поэтому основной эффект от решений Центробанка проявится во второй половине 2024 года, — добавил он.

Напомним, что в конце июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 16%. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина тогда заявляла, что они не планируют снижать ставку до конца года.

По ее словам, экономика России столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом.

Олег Исаков