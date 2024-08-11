Глава МОК Томас Бах уйдет с поста главы в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок в 2025 году. Об этом он сообщил на сессии МОК.

— В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией, — цитируют слова Баха РБК.



В октябре прошлого года несколько членов МОК предлагали Баху не уходить в отставку после истечения его второго срока на посту в 2025-м. Однако глава МОК принял окончательное решение о своем уходе.

Бах является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на 8 лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок.

Олег Исаков