Оргкомитет парижской Олимпиады пообещал спортсменам заменить заржавевшие медали
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже заменит медали всем спортсменам, которые пожалуются на их качество и повреждения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оргкомитет Игр.
Бронзовый призер Игр в Париже, скейтбордист Найджа Хьюстон, раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024. Он выложил фото своей медали, на которой лицевая сторона начала отслаиваться и была видна ржавчина.
В оргкомитете пообещали провести оценку медали совместно с Парижским монетным двором и Национальным олимпийским комитетом соответствующего спортсмена, чтобы понять обстоятельства и причину повреждения.
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