Оргкомитет парижской Олимпиады пообещал спортсменам заменить заржавевшие медали

Фото: Динар Фатыхов

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже заменит медали всем спортсменам, которые пожалуются на их качество и повреждения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оргкомитет Игр.

Бронзовый призер Игр в Париже, скейтбордист Найджа Хьюстон, раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024. Он выложил фото своей медали, на которой лицевая сторона начала отслаиваться и была видна ржавчина.

Скейтбордист Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024. скриншот сайта DailyMail

В оргкомитете пообещали провести оценку медали совместно с Парижским монетным двором и Национальным олимпийским комитетом соответствующего спортсмена, чтобы понять обстоятельства и причину повреждения.

Олег Исаков