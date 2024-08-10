Выручка от реализации молока в Татарстане за прошедший год выросла на 23%

Фото: Максим Платонов

Выручка от продажи молока за первое полугодие 2024 года составила 27,6 млрд рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, за этот период надоено 883 тыс. тонн молока, что на 7% больше, чем в 2023 году, а средний надой на одну корову увеличился на 291 кг и составил 4 127 кг (увеличение на 8%).

— В целом экономика сельского хозяйства за первое полугодие формировалась в основном за счет результатов животноводства с долей денежной выручки 75% — это 59,6 млрд рублей, с ростом на 19% к уровню прошлого года, — добавил он.

Также он рассказал, что с начала уборочной кампании в Татарстане уже обмолотили 30% от планируемых зерновых культур.

Олег Исаков