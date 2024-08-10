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Центровой УНИКСа Исмаэль Бако восстановился после травмы и вернулся в расположение команды

15:11, 10.08.2024
Центровой УНИКСа Исмаэль Бако восстановился после травмы и вернулся в расположение команды
Фото: Динар Фатыхов

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако прошел медицинское обследование и готов приступить к тренировкам.

В прошлом сезоне игрок пропустил плей-офф из-за полученной в игре травмы.

Многие болельщики команды связывали второе место в плей-офф с тем, что команде не хватило Бако в матчах на вылет.

Олег Исаков

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