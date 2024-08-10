Центровой УНИКСа Исмаэль Бако восстановился после травмы и вернулся в расположение команды
Центровой УНИКСа Исмаэль Бако прошел медицинское обследование и готов приступить к тренировкам.
В прошлом сезоне игрок пропустил плей-офф из-за полученной в игре травмы.
Многие болельщики команды связывали второе место в плей-офф с тем, что команде не хватило Бако в матчах на вылет.
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