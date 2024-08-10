Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова заключили под стражу до 9 октября
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и заключил под стражу главу городского округа Сергиев Посад Дмитрия Акулова. Он останется под арестом до 9 октября 2024 года. Его, напомним, задержали сегодня утром.
Следствие считает, что с января 2019 по июль 2024 года Акулов систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток составила не менее 15 млн рублей.
В настоящее время Дмитрий Акулов проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток.
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