Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова заключили под стражу до 9 октября

Фото: Максим Платонов

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и заключил под стражу главу городского округа Сергиев Посад Дмитрия Акулова. Он останется под арестом до 9 октября 2024 года. Его, напомним, задержали сегодня утром.

Следствие считает, что с января 2019 по июль 2024 года Акулов систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток составила не менее 15 млн рублей.

В настоящее время Дмитрий Акулов проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток.

Олег Исаков