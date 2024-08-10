Главу Сергиева Посада и руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции

Фото: Динар Фатыхов

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении главы городского округа Сергиев Посад и руководителя МФЦ. Их подозревают в получении взятки и даче взятки соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей.

Вчера, 9 августа, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в отношении экс-главы Астрахани Олега Полумордвинова. Сумма ущерба оценивается в более чем в 27 млн рублей.