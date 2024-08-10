«Спорт закаляет характер»: Владимир Путин поздравил физкультурников с праздником

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин отметил, что Россия славится крепкими традициями физкультурного движения и гордится легендарными чемпионами и рекордсменами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное — спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей, — сказал президент.

В России большое внимание уделяется созданию современной спортивной инфраструктуры. Новые стадионы, бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы открываются во всех регионах. Кроме того, повышается качество преподавания физической культуры в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах.

Путин также подчеркнул, что в Год семьи повсеместно реализуются проекты и инициативы, проводятся состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского и юношеского спорта, а также на укрепление здоровья представителей старшего поколения. Президент выразил уверенность, что такая масштабная и ответственная работа будет продолжена.

Напомним, 10 августа в Казани ограничат движение транспорта на ряде улиц. Это связано с проведением соревнований «Казанский триатлон — 2024».