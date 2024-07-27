Марина Патяшина доложила о найденных нарушениях в детских лагерях Татарстана

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В детских летних лагерях Татарстана нашли нарушения, — доложила на субботнем совещании раису республики Марина Патяшина, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ.



Допуск сотрудников без медицинского осмотра выявлен в 22 ЛОУ семнадцати муниципальных образований Татарстана.



Бактерии обнаружены в четырех блюдах в четырех лагерях Казани и Альметьевска и в 13 смывах в пяти лагерях республики.

Обнаружены нарушения в организации питания. Всего в лагерях снято с реализации более 405 кг продуктов питания с истекшим сроком годности и без маркировки.

