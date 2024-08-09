В России предложили ограничить срок трудового договора для иностранцев

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В России предложили ограничить срок трудового договора для иностранцев одним годом. Согласно инициативе, после увольнения иностранные граждане обязаны покинуть страну, если не найдут новую работу в течение 20 дней. Соответствующую идею озвучил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА «Новости».

— Обсудили с Алексеем Леонидовичем (Текслером, губернатором Челябинской области, — прим. ред.) ряд тем, в том числе регулирование пребывания в России трудовых мигрантов. Для Челябинской области, как и для большинства регионов, эта проблема архиважна. И надо отметить, что руководство области с этой проблемой успешно борется. Однако количество нелегально работающих иностранцев все еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов, — приводит слова Леонида Слуцкого пресс-служба ЛДПР.

Напомним, в конце июля Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении проект, который ограничивает максимальное количество сим-карт на одного человека. Гражданам России можно будет владеть до 20 сим-карт одновременно, а иностранцам — до 10.

Разиль Самигуллин