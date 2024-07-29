Госдума одобрила проект об ограничении числа сим-карт на одного человека

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении проект, который ограничивает максимальное количество сим-карт на одного человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гражданам России можно будет владеть до 20 сим-карт одновременно, а иностранцам — до 10.

В случае принятия законопроекта договор об оказании услуг связи с иностранцем будет заключаться только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Кроме того, обязательным станет включение в договор IMEI — кода идентификации устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется «служебная» сим-карта.

После проверки всех данных оператор направит сведения в систему контроля сим-карт Роскомнадзора.

Также комитет Госдумы поддержал инициативу обязать «блогеров-десятетысячников» сообщать о себе в РКН.



Олег Исаков