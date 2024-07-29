Госдума одобрила проект об ограничении числа сим-карт на одного человека
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении проект, который ограничивает максимальное количество сим-карт на одного человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Гражданам России можно будет владеть до 20 сим-карт одновременно, а иностранцам — до 10.
В случае принятия законопроекта договор об оказании услуг связи с иностранцем будет заключаться только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. Кроме того, обязательным станет включение в договор IMEI — кода идентификации устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется «служебная» сим-карта.
После проверки всех данных оператор направит сведения в систему контроля сим-карт Роскомнадзора.
Также комитет Госдумы поддержал инициативу обязать «блогеров-десятетысячников» сообщать о себе в РКН.
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