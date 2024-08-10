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На установку пяти светофоров в Казани выделят более 30,8 млн рублей

17:12, 10.08.2024
На установку пяти светофоров в Казани выделят более 30,8 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Казани появятся пять новых светофорных объектов. На них выделят более 30,8 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Объекты установят по адресам:

  • ул. Гагарина, д. 65;
  • ул. Академика Глушко, д. 8;
  • ул. Короленко, д. 73;
  • на пересечении ул. Тэцевской и ул. Хлебозаводской, вблизи д. 1, корп. 4;
  • ул. Дубравная, д.12.

Эти светофорные объекты необходимы для повышения уровня безопасности на дорогах вблизи образовательных организаций, на маршрутах движения «дом — школа — дом» и маршрутах школьных автобусов.

Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Исполнитель должен закончить работы к 30 ноября текущего года.

Напомним, о том, что по этим адресам планируется установить светофорные объекты, стало известно в конце июля. Кроме того, к следующему году в столице Татарстана увеличится число умных светофоров. К адаптивной системе управления подключат еще 14 объектов. Всего их станет 263.

Галия Гарифуллина

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