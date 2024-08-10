На установку пяти светофоров в Казани выделят более 30,8 млн рублей
В Казани появятся пять новых светофорных объектов. На них выделят более 30,8 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».
Объекты установят по адресам:
- ул. Гагарина, д. 65;
- ул. Академика Глушко, д. 8;
- ул. Короленко, д. 73;
- на пересечении ул. Тэцевской и ул. Хлебозаводской, вблизи д. 1, корп. 4;
- ул. Дубравная, д.12.
Эти светофорные объекты необходимы для повышения уровня безопасности на дорогах вблизи образовательных организаций, на маршрутах движения «дом — школа — дом» и маршрутах школьных автобусов.
Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Исполнитель должен закончить работы к 30 ноября текущего года.
Напомним, о том, что по этим адресам планируется установить светофорные объекты, стало известно в конце июля. Кроме того, к следующему году в столице Татарстана увеличится число умных светофоров. К адаптивной системе управления подключат еще 14 объектов. Всего их станет 263.
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