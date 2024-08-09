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В Казани до 20 августа частично ограничили движение транспорта на улице Профессора Нужина

17:52, 09.08.2024
В Казани до 20 августа частично ограничили движение транспорта на улице Профессора Нужина
Фото: Реальное время

В Казани до 20 августа частично ограничили движение транспорта на улице Профессора Нужина. Данные меры связаны с ремонтом тротуара, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Из-за ограничений будет перекрыта проезжая часть от улицы Пушкина до улицы Кремлевской.

Сегодня также стало известно о том, что в Казани на двух участках улицы Профессора Камая временно ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией участка водопровода. Проезд будет закрыт с 15 августа по 21 октября.

Разиль Самигуллин

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