В Казани до 20 августа частично ограничили движение транспорта на улице Профессора Нужина
В Казани до 20 августа частично ограничили движение транспорта на улице Профессора Нужина. Данные меры связаны с ремонтом тротуара, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Из-за ограничений будет перекрыта проезжая часть от улицы Пушкина до улицы Кремлевской.
Сегодня также стало известно о том, что в Казани на двух участках улицы Профессора Камая временно ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией участка водопровода. Проезд будет закрыт с 15 августа по 21 октября.
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