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В Альметьевске проведут капитальный ремонт муниципальных квартир за 2,3 млн рублей

20:28, 11.08.2024
В Альметьевске проведут капитальный ремонт муниципальных квартир за 2,3 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске проведут капитальный ремонт шести муниципальных квартир. На эти цели потратят 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает исполком Альметьевского района Татарстана, изучило тендер «Реальное время».

Работы будут вестись по следующим адресам:

  • ул. Гафиатуллина, 2, кв. 263;
  • ул. Гафиатуллина, 18а, кв. 53;
  • ул. Ленина, 143, кв. 58;
  • ул. Ризы Фахретдина, 59а, кв. 13;
  • ул. Тюленина, 21, кв. 8;
  • ул. Шевченко, 3, кв. 96.

От исполнителя требуется предоставить фото- и видеофиксацию скрытых работ (тех, которые не видны за финишной отделкой). В противном случае заказчик имеет право не оплачивать их стоимость. Ремонт должен быть завершен к концу 2024 года.

Напомним, на ремонт семи спортивных площадок в Альметьевске выделят 7 млн рублей. В задачи подрядчика будут входить частичный ремонт ограждения, напольного покрытия и наружного освещения объектов. Работы должны быть закончены к 23 сентября этого года.

Галия Гарифуллина

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