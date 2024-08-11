В Альметьевске проведут капитальный ремонт муниципальных квартир за 2,3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске проведут капитальный ремонт шести муниципальных квартир. На эти цели потратят 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает исполком Альметьевского района Татарстана, изучило тендер «Реальное время».

Работы будут вестись по следующим адресам:

ул. Гафиатуллина, 2, кв. 263;

ул. Гафиатуллина, 18а, кв. 53;

ул. Ленина, 143, кв. 58;

ул. Ризы Фахретдина, 59а, кв. 13;

ул. Тюленина, 21, кв. 8;

ул. Шевченко, 3, кв. 96.

От исполнителя требуется предоставить фото- и видеофиксацию скрытых работ (тех, которые не видны за финишной отделкой). В противном случае заказчик имеет право не оплачивать их стоимость. Ремонт должен быть завершен к концу 2024 года.



Напомним, на ремонт семи спортивных площадок в Альметьевске выделят 7 млн рублей. В задачи подрядчика будут входить частичный ремонт ограждения, напольного покрытия и наружного освещения объектов. Работы должны быть закончены к 23 сентября этого года.



Галия Гарифуллина