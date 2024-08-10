Премиум-авто не вошли в топ самых продаваемых на вторичном рынке Татарстана
В Татарстане в июле этого года лидерами продаж на вторичном рынке автомобилей стали французские, корейские и отечественные модели бюджетного и среднего сегментов, в то время как машины класса люкс не вошли в список. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру Бизнес».
Самыми популярными автомобилями в эконом-классе стали Renault Logan (средняя цена 934 тыс. рублей), Lada Kalina (594 тыс. рублей) и Lada Granta (634 тыс. рублей). Что касается автомобилей среднего ценового сегмента, чаще всего татарстанцы выбирали Kia Optima (1,9 млн рублей), Renault Kaptur (1,5 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,6 млн рублей).
Бренды премиум-класса не вошли в список самых продаваемых машин на вторичном рынке. Руководитель группы Приволжского федерального округа Рустам Гатауллин отмечает, что парк премиальных автомобилей устаревает. Это приводит к росту цен на запчасти и сами машины. Тем не менее они остаются востребованными, их продажи стабильны последние полгода.
Напомним, в России выросли продажи новых автотранспортных средств. За период с января по июль было реализовано 996,2 тыс. единиц — это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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