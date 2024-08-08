Продажи новых автомобилей в России выросли на 59% за первые семь месяцев 2024 года

Фото: Максим Платонов

В России выросли продажи новых автотранспортных средств. За период с января по июль было реализовано 996,2 тыс. единиц — это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Автостат».

На легковой сегмент пришлось 86% от общего количества проданных автомобилей. Продажи легковых машин выросли на 72%, составив 855,6 тыс. штук. Рыночный рост также отмечен в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов, но он оказался менее значительным. Так, продажи LCV увеличились на 28% до 57,1 тыс. шт., а автобусов — на 21% до 11,6 тыс. штук.

Однако в сегменте грузовых автомобилей наблюдается отрицательная динамика: продажи составили 71,9 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Рынок подержанных автобусов в России продолжает демонстрировать положительную динамику. За первые полгода 2024-го было куплено 8,2 тыс. автобусов с пробегом, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева