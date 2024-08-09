Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Сегодня, 9 августа, президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам.
Последний раз Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 2 августа. Докладчиками были глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.
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