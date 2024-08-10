В Казани на ремонт муниципальных квартир выделят более 4,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани разместил тендер на ремонт девяти муниципальных квартир жилищного фонда города. На эти цели может быть выделено более 4,4 млн рублей.

Ремонтные работы будут вестись в квартирах по следующим адресам:

ул.Авангардная, д.153, кв.30;

ул.Адоратского, д.30, кв.19;

ул.Ф.Амирхана, д.10, кв.267;

ул.Я.Гашека, д.1, кв.34;

ул.Магаданская, д.18б, кв.172;

ул.Маршала Чуйкова, д.53, кв.109;

ул.Ю.Фучика, д.2, кв.95;

ул.Чистопольская, д.5, кв.187;

ул.Химиков, д.33, кв.121.

Ремонт должен быть закончен к 15 ноября этого года. Гарантия качества будет действовать на протяжении года с момента подписания документа о приемке. Если в течение этого срока будут обнаружены недостатки, подрядчику предстоит безвозмездно устранить их за 10 дней или возместить расходы по их исправлению.

Напомним, на программы капитального ремонта в Татарстане в этом году выделили рекордный бюджет — почти 8,5 млрд рублей. С 2008-го на эти цели в республике направили 90 млрд рублей.

Галия Гарифуллина