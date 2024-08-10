Более половины россиян стремятся к полному порядку на рабочем месте

Фото: Максим Платонов

Больше половины россиян — 56% — стремятся к полному порядку на рабочем месте. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Особенно важна чистота для работников индустрии красоты (такой ответ дали 75% респондентов), финансовой отрасли (69%) и сферы продаж (68%). 31% участников исследования предпочитают небольшой хаос на рабочем месте.

Что касается регулярности уборки, 39% участников наводят порядок ежедневно, 30% — раз в неделю, а 14% — ежемесячно. Каждые три месяца и полгода убираются по 5% опрошенных, а 4% обращаются в клининговые компании.

Напомним, обустроили дома специальное рабочее место 41% удаленных сотрудников, живущих в Казани. Каждый четвертый респондент, работающий дистанционно (24%), предпочитает просто ставить дома компьютерный стол и стул. 12% работают в случайных местах в доме, 14% — за столом на кухне или в гостиной, 7% — на диване, кресле или в кровати.

Дарья Пузикова