Новости аналитики

11:10 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Более половины россиян стремятся к полному порядку на рабочем месте

08:31, 10.08.2024
Более половины россиян стремятся к полному порядку на рабочем месте
Фото: Максим Платонов

Больше половины россиян — 56% — стремятся к полному порядку на рабочем месте. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Особенно важна чистота для работников индустрии красоты (такой ответ дали 75% респондентов), финансовой отрасли (69%) и сферы продаж (68%). 31% участников исследования предпочитают небольшой хаос на рабочем месте.

Что касается регулярности уборки, 39% участников наводят порядок ежедневно, 30% — раз в неделю, а 14% — ежемесячно. Каждые три месяца и полгода убираются по 5% опрошенных, а 4% обращаются в клининговые компании.

Напомним, обустроили дома специальное рабочее место 41% удаленных сотрудников, живущих в Казани. Каждый четвертый респондент, работающий дистанционно (24%), предпочитает просто ставить дома компьютерный стол и стул. 12% работают в случайных местах в доме, 14% — за столом на кухне или в гостиной, 7% — на диване, кресле или в кровати.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

АналитикаОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть610.1
  • Нижнекамскнефтехим88.6
  • Казаньоргсинтез96.7
  • КАМАЗ135.7
  • Нижнекамскшина52.1
  • Таттелеком0.789