Исследование: в Казани специальным рабочим местом обеспечены менее 50% «удаленщиков»

Фото: Максим Платонов

Обустроили дома специальное рабочее место 41% удаленных сотрудников, живущих в Казани. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».

Каждый четвертый респондент, работающий дистанционно, — 24% — предпочитает просто ставить дома компьютерный стол и стул. Чаще всего так делают специалисты IT и телекома (54%). Есть возможность выделить для работы отдельную комнату лишь у 17% опрошенных. Среди них — работники туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (24%), а также строительной сферы (17%).

Также «удаленщики» в Казани работают в случайных местах в доме (12%), за столом на кухне или в гостиной (14%), на диване, кресле или в кровати (7%). Предпочитают трудиться на балконе или веранде 3% участников исследования, в кафе и ресторанах — 8%, а в коворкингах или других специализированных пространствах — 4%.



Напомним, 37% казанцев испытывали профессиональное выгорание. Основными причинами являются токсичное профессиональное окружение (20%), недостаточное вознаграждение за работу (20%) и недостаток признания (14%). Также для 12% опрошенных значительную роль сыграли перегрузка работой и постоянный стресс.

Галия Гарифуллина