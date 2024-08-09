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Выручка «Таттелекома» в первом полугодии 2024 года выросла почти на 8%

10:06, 09.08.2024
Выручка «Таттелекома» в первом полугодии 2024 года выросла почти на 8%
Фото: Динар Фатыхов

Группа компаний «Таттелеком», включающая ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), отчиталась по итогам работы за первое полугодие 2024 года.

Выручка группы компаний «Таттелеком» по РСБУ составила 5,5 млрд рублей, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда ГК выручила почти 5,1 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» составила 915,6 млн рублей, что на 181,6 млн (24,7%) больше аналогичного показателя 2023 года — он составил 734 млн рублей.

Напомним, что объем выручки ГК «Таттелеком» за первый квартал текущего года составил 2,6 млрд рублей, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Чистая прибыль за тот же период времени составила 390,5 млн рублей.

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