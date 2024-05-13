Выручка «Таттелекома» в первом квартале 2024 года выросла почти на 7%

Фото: Динар Фатыхов

Группа компаний «Таттелеком» (включающая ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ», бренд «Летай») подвела итоги работы за первый квартал 2024 года.

Так, выручка группы компаний «Таттелеком» по РСБУ составила 2,6 миллиарда рублей. Это на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — тогда ГК выручила почти 2,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, чистая прибыль ПАО «Таттелеком» составила 390,5 млн рублей, что на 22,8 млн больше аналогичного показателя 2023 года — он составлял 367,7 млн рублей.

Напомним, в 2023 году объем выручки ГК «Таттелеком» увеличился на 6,6% и составил 10,58 млрд рублей, чистая прибыль — 1,358 млрд рублей.